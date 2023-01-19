В Приморье лыжник попал в больницу из-за нападения медведя

В министерстве здравоохранения Приморского края рассказали о состоянии лыжника, пережившего атаку со стороны медведя.
По данным пресс-службы ведомства, состояние здоровья пострадавшего местного жителя постепенно улучшается, но остается в статусе средней степени тяжести. При этом, как стало известно изданию «Восток-медиа», гемодинамика стабильная. Недавно мужчину перевели из реанимации в хирургическое отделение, сообщает Life.
До сих пор пациент еще не в состоянии подробно рассказать о том, как и где на него набросился медведь. Специалисты регионального охотнадзора посетовали на то, поиск места нападения затруднен в связи с недавно выпавшим снегом.