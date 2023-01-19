«Откуда он может знать»: Пригожин удивился вопросам к депутату Ступину о местоположении бойцов ЧВК «Вагнер»

Предприниматель Евгений Пригожин объяснил, как можно найти пропавших бойцов ЧВК «Вагнер».
Редакция издания Newsinfo сообщила о распространенном в соцсетях письме, автором которого якобы является начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. Документ представляет собой ответ на предполагаемый запрос депутата Мосгордумы Евгения Ступина. Последний утверждал, что получает обращения от родственников пропавших «вагнеровцев» с просьбами об установлении их местоположения.
«Уму непостижимо, каким образом люди, которые хотят получить информацию о местоположении сотрудников ЧВК "Вагнер", обращаются к навальнисту (сторонник Алексея Навального✱ — физлица, внесенного в список террористов и экстремистов в России. — Прим. ред.) Ступину. Что и откуда он может знать. Есть горячая линия ЧВК "Вагнер" (https://t.me/SprosiWagner). Отправляйте туда свои вопросы и если у вас есть право на получение ответа, то вам, безусловно, ответят», — цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее пресс-служба обнародовала видеоролик с попавшим в плен солдатом ВСУ, которого его родные разыскивали с помощью горячей линии «Спроси Вагнер». Мужчина подтвердил, что с ним все хорошо, и выразил надежду на скорое возвращение домой.
- ✱ - физлицо, внесенное в список террористов и экстремистов в России