«Откуда он может знать»: Пригожин удивился вопросам к депутату Ступину о местоположении бойцов ЧВК «Вагнер»

Ранее пресс-служба обнародовала видеоролик с попавшим в плен солдатом ВСУ, которого его родные разыскивали с помощью горячей линии «Спроси Вагнер». Мужчина подтвердил, что с ним все хорошо, и выразил надежду на скорое возвращение домой.