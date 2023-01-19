Новый случай отравления угарным газом произошел в Мордовии

В атяшевской газете «Вперёд» появилась информация об очередном трагическом инциденте с отравлением угарным газом.
В публикации отмечается, что в последнее время в регионе участились подобные случаи. На этот раз речь идет о смертельном случае, зафиксированном в селе Алово Атяшевского района Мордовии. Там из-за отравления угарным газом погиб местный 54-летний житель, сообщают «Известия Мордовии».
По версии его брата, который и нашел бездыханное тело родственника, трагедия произошла из-за того, что погибший забыл открыть заслонку дымохода после того как протопил печь. При этом все окна и двери были плотно закрыты.