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Новый случай отравления угарным газом произошел в Мордовии

Происшествия
Новый случай отравления угарным газом произошел в Мордовии

В атяшевской газете «Вперёд» появилась информация об очередном трагическом инциденте с отравлением угарным газом.

В публикации отмечается, что в последнее время в регионе участились подобные случаи. На этот раз речь идет о смертельном случае, зафиксированном в селе Алово Атяшевского района Мордовии. Там из-за отравления угарным газом погиб местный 54-летний житель, сообщают «Известия Мордовии».

По версии его брата, который и нашел бездыханное тело родственника, трагедия произошла из-за того, что погибший забыл открыть заслонку дымохода после того как протопил печь. При этом все окна и двери были плотно закрыты.
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