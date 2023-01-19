Огонь уничтожил свалку бытового мусора на улице Черняховского в Екатеринбурге

Пожар начался сегодня ночью на улице Черняховского. По данным ведомства, в тушении пламени принимали участи 15 сотрудников МЧС, и были привлечены четыре единицы спецтехники. На полную ликвидацию возгорания у спасателей ушло чуть больше четырех часов.