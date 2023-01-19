Огонь уничтожил свалку бытового мусора на улице Черняховского в Екатеринбурге

Мощный пожар вспыхнул на свалке бытовых отходов на Химмаше в Екатеринбурге. Площадь возгорания достигла 500 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.
Пожар начался сегодня ночью на улице Черняховского. По данным ведомства, в тушении пламени принимали участи 15 сотрудников МЧС, и были привлечены четыре единицы спецтехники. На полную ликвидацию возгорания у спасателей ушло чуть больше четырех часов.
В настоящий момент проводится проливка тлеющих участков. Причины и обстоятельства пожара пока не установлены.
Еще один крупный пожар вспыхнул ранее в оренбургском поселке Нижнесакмарский: загорелся пристрой к жилому дому. В результате погибла пенсионерка 1939 года рождения, сообщало РИА56.