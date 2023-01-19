Аналитик Коц: поставкой тяжелых танков Киеву НАТО перешла опасную черту украинского кризиса

Практически синхронно власти Польши и Великобритании заявили о намерении отправить ВСУ танки Leopard 2A4 и Challenger 2 соответственно, пишет обозреватель Андрей Коц в статье для РИА Новости. В ближайшее время украинские националисты получать всего по 12-16 машин обеих типов, однако дальнейшее масштабирование поставок и эскалация боевых действий на Украине из-за действий НАТО становятся неизбежными, предупредил аналитик.