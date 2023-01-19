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Аналитик Коц: поставкой тяжелых танков Киеву НАТО перешла опасную черту украинского кризиса

Армия
Аналитик Коц: поставкой тяжелых танков Киеву НАТО перешла опасную черту украинского кризиса

Страны НАТО готовы нарушить собственное табу на поставки тяжелой бронетехники киевскому режиму и тем самым перейти опасную черту украинского кризиса. Об этом сообщил российский аналитик Андрей Коц.

Практически синхронно власти Польши и Великобритании заявили о намерении отправить ВСУ танки Leopard 2A4 и Challenger 2 соответственно, пишет обозреватель Андрей Коц в статье для РИА Новости. В ближайшее время украинские националисты получать всего по 12-16 машин обеих типов, однако дальнейшее масштабирование поставок и эскалация боевых действий на Украине из-за действий НАТО становятся неизбежными, предупредил аналитик.

Ранее «Царьград» объяснил, почему власти ФРГ не смогут оперативно передать ВСУ немецкие танки Leopard.
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