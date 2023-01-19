Российская путешественница рассказала, как не разориться на отдыхе в Париже

Российская блогерша посоветовала арендовывать жилье в Париже через сервис Airbnb. На платформе можно найти множество необычных квартир, которые обойдутся дешевле, чем номер в отеле, рассказала девушка в своем блоге «Тут вам не там» на «Дзене».