Российская путешественница рассказала, как не разориться на отдыхе в Париже

Париж является одним из самых дорогих городов мира, поэтому путешественникам приходится использовать различные лайфхаки, чтобы не оставить во французской столице все свои накопления.
Российская блогерша посоветовала арендовывать жилье в Париже через сервис Airbnb. На платформе можно найти множество необычных квартир, которые обойдутся дешевле, чем номер в отеле, рассказала девушка в своем блоге «Тут вам не там» на «Дзене».
«Лайфхак, как брать такси в Париже с хорошей скидкой: скачивайте приложение Болт, регистрируетесь, получаете 50% скидку на первую поездку. Потом приглашаете в приложение того, с кем путешествуете, и тот человек получает пять поездок со скидкой», — посоветовала туристка.
Президент Союза туристических агентств Сергей Голов ранее сообщил, что россияне практически перестали ездить в Европу из-за ужесточения процедуры выдачи виз, передает «Ридус».