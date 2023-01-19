В Киеве ввели графики стабилизационных отключений электричества

В субботу компания ДТЭК сообщила о повреждении двух ТЭС, одну из них пришлось остановить. Поражение объектов подтвердило минэнерго страны. Удары по инфраструктуре были зафиксированы в Харьковской, Львовской, Винницкой, Ивано-Франковской и Киевской областях.