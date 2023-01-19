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В Киеве ввели графики стабилизационных отключений электричества

Общество
В Киеве ввели графики стабилизационных отключений электричества

Графики стабилизационных отключений электроэнергии ввели в Киеве, сообщили в украинском холдинге ДТЭК.

До настоящего момента в городе действовали экстренные отключения света. В стране повреждено более 50% всех объектов энергетической инфраструктуры, рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В субботу компания ДТЭК сообщила о повреждении двух ТЭС, одну из них пришлось остановить. Поражение объектов подтвердило минэнерго страны. Удары по инфраструктуре были зафиксированы в Харьковской, Львовской, Винницкой, Ивано-Франковской и Киевской областях.

Мэр столицы Украины Виталий Кличко ранее заявил, что население Киева может лишиться воды и теплоснабжения до весны 2023 года, пишет «Ридус».
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