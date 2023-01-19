Объем вложений России в гособлигации США достиг 2,09 млрд долларов по итогам ноября

Совокупный объем вложений России в государственные ценные бумаги Соединенных Штатов в ноябре прошлого года составил 2,09 млрд долларов. Этот показатель вырос впервые за длительное время, о чем свидетельствует публикация минфина США.
Месяцем ранее российские инвестиции оценивались в 2,03 млрд долларов. На долгосрочные и краткосрочные облигации, приобретенные Россией в ноябре, пришлось 80 и 25 млн долларов соответственно.
Западные страны ранее начали повышать ключевые ставки. При этом рынки суверенных облигаций во всем мире оказались приближены к худшим значениям с 1949 года. Об этом сообщал «ФедералПресс», ссылаясь на экспертов Bank of America.