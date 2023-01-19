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Пассажирский автобус завалил набок инкассаторский броневик в Петербурге

Происшествия
Пассажирский автобус завалил набок инкассаторский броневик в Петербурге

Крупная авария с участием пассажирского автобуса произошла в Петербурге на улице Савушкина. Водитель общественного транспорта проигнорировал красный сигнал светофора и протаранил инкассаторский бронированный микроавтобус, который от удара завалился набок.

Инцидент произошел ночью под виадуком ЗСД. Пассажирский автобус №211 ехал в парк, когда на его пути появилась служебная машина, съезжавшая с планерного путепровода на Приморский проспект. В этот момент автобус двигался по улице Савушкина в сторону выезда из города.

В результате ДТП никто не пострадал. В пресс-службе перевозчика АО «Третий парк» отметили, что виноват их сотрудник, который проехал на красный сигнал светофора. Руководство отметило, что мужчина работает в автопарке с 2016 года, а его стаж вождения составляет более 20 лет.

Это далеко не первый инцидент с участием водителя общественного транспорта в Петербурге. После начала транспортной реформы новые социальные автобусы, закупленные Смольным по указу губернатора Александра Беглова, часто попадают в ДТП. Эксперты не исключают, что на общественный транспорт пересадили водителей маршруток, которые не прошли переквалификацию.
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