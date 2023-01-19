Пассажирский автобус завалил набок инкассаторский броневик в Петербурге

Это далеко не первый инцидент с участием водителя общественного транспорта в Петербурге. После начала транспортной реформы новые социальные автобусы, закупленные Смольным по указу губернатора Александра Беглова, часто попадают в ДТП. Эксперты не исключают, что на общественный транспорт пересадили водителей маршруток, которые не прошли переквалификацию.