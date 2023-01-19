Сменившую образ Глафиру Тарханову сравнили с француженкой

Актриса Глафира Тарханова решила кардинально сменить имидж. Поклонники восхитились новым образом артистки и сравнили ее с француженкой.
Тарханова долгое время носила длинные волосы с рыжим оттенком, часто заплетала их в косу Неожиданно актриса сделала прическу каре и покрасилась в черный цвет. В новом образе она стала напоминать француженку, сообщает портал «7Дней».
Оказалось, что решение сменить имидж временное. Тарханова придерживается необычного образа для роли в постановке «Джекпот для любимой». Актриса часто делится эмоциями от профессиональной деятельности, но редко говорит о личной жизни. Она замужем за актером Алексеем Фадеевым.