Сменившую образ Глафиру Тарханову сравнили с француженкой

Оказалось, что решение сменить имидж временное. Тарханова придерживается необычного образа для роли в постановке «Джекпот для любимой». Актриса часто делится эмоциями от профессиональной деятельности, но редко говорит о личной жизни. Она замужем за актером Алексеем Фадеевым.