Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Сменившую образ Глафиру Тарханову сравнили с француженкой

Шоу-бизнес
Сменившую образ Глафиру Тарханову сравнили с француженкой

Актриса Глафира Тарханова решила кардинально сменить имидж. Поклонники восхитились новым образом артистки и сравнили ее с француженкой.

Тарханова долгое время носила длинные волосы с рыжим оттенком, часто заплетала их в косу Неожиданно актриса сделала прическу каре и покрасилась в черный цвет. В новом образе она стала напоминать француженку, сообщает портал «7Дней».

Оказалось, что решение сменить имидж временное. Тарханова придерживается необычного образа для роли в постановке «Джекпот для любимой». Актриса часто делится эмоциями от профессиональной деятельности, но редко говорит о личной жизни. Она замужем за актером Алексеем Фадеевым.
тарханова актриса имидж прическа
Военкоры ФАН
Лучшие в аду