Почему Тихановская — отработанный материал? Почему так легко сдали Гуайдо? Как США бросают своих вассалов в Сирии, например, курдов? Какова судьба брошенных американцами афганских коллаборантов? Почему бывший президент Бразилии Жаир Болсонару бежал в США, но не нашел там поддержки? Жанин Аньес, которая заняла пост президента после свержения Эво Моралеса, была арестована за организацию государственного переворота — почему Госдеп утерся? Будут ли сданы в утиль нынешние украинские неонацисты и все те западные политики, что поддерживают их сейчас?