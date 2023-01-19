Как США бросают своих вассалов, расскажут в медиацентре «Патриот»

Светлана Тихановская, оппозиционер на содержании США, заявила, что разочарована отсутствием поддержки среди белорусского народа, обозвала народ «рожденным ползать».
Тихановская в четверг, 19 января в Давосе даст несколько интервью и проведет встречи с чиновниками ЕС, однако она уже не вызывает интереса даже у журналистов. В то же время, 17 января, в Минске беглую оппозиционерку и других членов признанного в Белоруссии экстремистским формированием координационного совета начнут заочно судить по нескольким обвинениям, в том числе в заговоре с целью захвата власти.
Ранее стало известно, что другой липовый президент, Хуан Гуайдо, также разочаровался в «своем народе». Депутаты оппозиционной ассамблеи Венесуэлы утвердили ликвидацию временного правительства под руководством Хуана Гуайдо, а Госдепу США пришлось распространить официальное заявление о том, что «Гуайдо больше не президент Венесуэлы» — как будто он вообще им был.
Почему Тихановская — отработанный материал? Почему так легко сдали Гуайдо? Как США бросают своих вассалов в Сирии, например, курдов? Какова судьба брошенных американцами афганских коллаборантов? Почему бывший президент Бразилии Жаир Болсонару бежал в США, но не нашел там поддержки? Жанин Аньес, которая заняла пост президента после свержения Эво Моралеса, была арестована за организацию государственного переворота — почему Госдеп утерся? Будут ли сданы в утиль нынешние украинские неонацисты и все те западные политики, что поддерживают их сейчас?
На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответят:
— Рафаэль Ордуханян, политолог-американист;
— Константин Придыбайло, корреспондент RT;
— Иван Мезюхо, политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения».
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