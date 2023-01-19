Телеведущего подозревают в краже выделенных на одаренных детей 5 млн рублей в Красноярске

Правоохранители задержали в Красноярске телеведущего. Он и его подельники подозреваются в краже бюджетных средств, сообщило РИА Новости.
По версии следователей, в конце 2021 года региональное министерство спорта выделило 5 миллионов рублей. Эта сумма предназначалась для проведения церемонии награждения одаренных детей, которые показали успехи в культуре, искусстве, спорте или образовании. Кроме того, для школьников должны были купить подарки.
Распорядителем денег являлась некоммерческая организация. В дальнейшем были заключены договоры на оказание услуг с компанией, руководителем которой был телеведущий. С целью хищения денег часть соглашений носила фиктивный характер, намеренно завышалась стоимость работ.