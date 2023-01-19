Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Politico: Франция изучает возможность передачи ВСУ танков Leclerc

Армия
Politico: Франция изучает возможность передачи ВСУ танков Leclerc

Власти Франции рассматривают возможность передачи украинской армии тяжелых танков Leclerc в рамках согласованной программы военной помощи западных стран.

Об этом сообщили обозреватели издания Politico со ссылкой на информированного французского чиновника. Собеседник журналистов сообщил, что вопрос предоставления ВСУ французских танков Leclerc является сложным и пока находится на стадии обсуждения.

Ранее «Царьград» привел подробности отправки украинским националистам французских колесных танков AMX-10.
украинский кризис франция танки leclerc военная помощь
Военкоры ФАН
Лучшие в аду