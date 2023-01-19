Politico: Франция изучает возможность передачи ВСУ танков Leclerc

Власти Франции рассматривают возможность передачи украинской армии тяжелых танков Leclerc в рамках согласованной программы военной помощи западных стран.
Об этом сообщили обозреватели издания Politico со ссылкой на информированного французского чиновника. Собеседник журналистов сообщил, что вопрос предоставления ВСУ французских танков Leclerc является сложным и пока находится на стадии обсуждения.
Ранее «Царьград» привел подробности отправки украинским националистам французских колесных танков AMX-10.