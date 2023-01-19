Житель Благовещенска похитил из магазина одежду на 70 тысяч рублей

По версии следствия, ранее судимый 38-летний злоумышленник набирал спортодежду, шел в примерочную, где упаковывал набранное в рюкзак и спокойно уходил, не заплатив за товар. Он выбирал только одежду, на которой отсутствовали магнитные датчики контроля, сообщает AmurInfo.