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Житель Благовещенска похитил из магазина одежду на 70 тысяч рублей

Общество
Житель Благовещенска похитил из магазина одежду на 70 тысяч рублей

В УМВД России по Амурской области рассказали о поимке рецидивиста, воровавшего одежду из магазина спорттоваров.

По версии следствия, ранее судимый 38-летний злоумышленник набирал спортодежду, шел в примерочную, где упаковывал набранное в рюкзак и спокойно уходил, не заплатив за товар. Он выбирал только одежду, на которой отсутствовали магнитные датчики контроля, сообщает AmurInfo.

Полицейским удалось установить личность нарушителя и задержать его. Было возбуждено уголовное дело. Похититель находится под подпиской о невыезде, расследование его преступных деяний продолжается.
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