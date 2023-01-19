Facebook и Instagram отменят запрет на показ сосков для женщин

Женщины смогут демонстрировать соски в Facebook✱ и Instagram✱ (обе соцсети принадлежат компании Meta✱✱, которая признана экстремистской и запрещена в России). На площадках отменят ограничение, действовавшее много лет.
Наблюдательный совет Meta рекомендовал отменить запрет на показ сосков для женщин в соцсетях компании, сообщает The Guardian. Сейчас в Facebook и Instagram нельзя публиковать фото с голыми телами. При этом в случае с женщинами система модерации следила за сосками — если их замазать, то снимок не удаляется. Мужских сосков запрет не касается.
Активисты почти десять лет добивались отмены запрета. Они требовали уравнять права мужчин и женщин в соцсетях, передает телеканал «360». В итоге наблюдательный совет пришел к выводу, что ограничения и исключения из правил, касающихся женских сосков, обширны и сбивают людей с толку.
- ✱ - соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ
- ✱✱ - компания внесена Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму