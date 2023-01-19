Facebook и Instagram отменят запрет на показ сосков для женщин

Наблюдательный совет Meta рекомендовал отменить запрет на показ сосков для женщин в соцсетях компании, сообщает The Guardian. Сейчас в Facebook и Instagram нельзя публиковать фото с голыми телами. При этом в случае с женщинами система модерации следила за сосками — если их замазать, то снимок не удаляется. Мужских сосков запрет не касается.