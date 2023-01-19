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Беженцы с Украины в Британии пожаловались на «социальную смерть»

Общество
Беженцы с Украины в Британии пожаловались на «социальную смерть»

Незнание языка и проблемы с поиском жилья стали причиной «социальной смерти» в Великобритании среди украинских беженцев.

Гражданка Украины по имени Елена работала преподавателем в вузе на родине, имела степень магистра государственного управления, а в британском городе Кардифф вынуждена помогать таким же переселенцам и устраивать культурные и социальные мероприятия, пишет Wales Online.

Беженка записалась на языковые курсы в местном колледже и решила поступить в университет. Дочь женщины была вынуждена устроиться на работу в кофейню, несмотря на то, что изучала английский на Украине.

Помимо прочего, в Великобритании растет численность бездомных украинских беженцев, пишет «Ридус».
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