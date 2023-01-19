Экс-глава района в Забайкалье получил девять лет тюрьмы за взятку в 280 тыс. рублей

Бывший глава Борзинского района Забайкальского края Сергей Русинов признан виновным в получении взятки в размере 280 тысяч рублей, передает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края. Осужденный отправится за решетку на девять лет в колонию строгого режима.
Русинов располагался в кресле главы района с начала лета 2021 года до осени 2022 года. Весной того же года чиновника заподозрили во взяточничестве за помощь в реализации муниципального контракта.
Помимо девяти лет тюрьмы, Русинов также получил штраф в пятикратном размере взятки (1,4 миллиона рублей). Осужденному запрещено на три года занимать спецдолжности. В суде сообщили, что приговор в законную силу пока не вступил.