FT: Си Цзиньпин признал масштабы распространения коронавируса в Китае

Китай начал новую фазу борьбы с коронавирусом. Наибольшую обеспокоенность вызывают сельские районы страны, заявил глава республики Си Цзиньпин во время выступления в Пекине.
Издание FT пишет, что этой речью китайский лидер признал существование масштабной проблемы. При этом свое заявление Си Цзиньпин сделал в канун празднования Нового года по лунному календарю, когда в стране существенно повышается уровень внутреннего пассажиропотока.
По словам лидера страны, необходимо ввести более жесткие ограничения в области здравоохранения. В первую очередь меры должны касаться домов престарелых, социальных учреждений, так как больные и пожилые люди являются наиболее уязвимой группой.