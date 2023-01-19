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FT: Си Цзиньпин признал масштабы распространения коронавируса в Китае

Общество
FT: Си Цзиньпин признал масштабы распространения коронавируса в Китае

Китай начал новую фазу борьбы с коронавирусом. Наибольшую обеспокоенность вызывают сельские районы страны, заявил глава республики Си Цзиньпин во время выступления в Пекине.

Издание FT пишет, что этой речью китайский лидер признал существование масштабной проблемы. При этом свое заявление Си Цзиньпин сделал в канун празднования Нового года по лунному календарю, когда в стране существенно повышается уровень внутреннего пассажиропотока.

По словам лидера страны, необходимо ввести более жесткие ограничения в области здравоохранения. В первую очередь меры должны касаться домов престарелых, социальных учреждений, так как больные и пожилые люди являются наиболее уязвимой группой.
Си Цзиньпин
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