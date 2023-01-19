Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Тайвань объявил о приближении к острову 16 самолетов и 3 кораблей армии Китая

Армия
Тайвань объявил о приближении к острову 16 самолетов и 3 кораблей армии Китая

В окрестностях Тайваня замечено приближение к острову 16 военных самолетов, а также трех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом доложило Министерство обороны Тайваня.

Военное ведомство объявило, что войска государства были приведены в готовность, на острове развернуты зенитные ракетные комплексы (ЗРК) для уничтожения воздушных целей врага в случае вторжения. Согласно сообщению МО Тайваня, четыре беспилотника из Китая вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны (ПВО) страны.

В конце декабря в Тайване увеличили срок пребывания граждан на срочной военной службе с четырех месяцев до одного года. Соответствующая мера была принята на фоне опасений Тайбэя вероятной вооруженной агрессии со стороны материкового Китая.
народно-освободительная армия китая тайвань и китай минобороны Тайваня
Военкоры ФАН
Лучшие в аду