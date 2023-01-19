Инфекционист Когут предупредила об опасности приема антибиотиков для самолечения

Антибиотики не помогают при простудных заболеваниях и вирусных инфекциях. Об этом в беседе с «Российской газетой» напомнила врач-инфекционист Татьяна Когут.
Многие россияне принимают антибиотики в качестве профилактики заболеваний во время сезона ОРВИ. Однако эти препараты совершенно не подходят для этих целей и могут навредить организму.
Прежде всего они могут спровоцировать реакции, вплоть до анафилактического шока. Вторая причина заключается в антибиотикорезистентности, которая обусловлена формированием штаммов, устойчивых к антибиотикам.