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Инфекционист Когут предупредила об опасности приема антибиотиков для самолечения

Общество
Инфекционист Когут предупредила об опасности приема антибиотиков для самолечения

Антибиотики не помогают при простудных заболеваниях и вирусных инфекциях. Об этом в беседе с «Российской газетой» напомнила врач-инфекционист Татьяна Когут.

Многие россияне принимают антибиотики в качестве профилактики заболеваний во время сезона ОРВИ. Однако эти препараты совершенно не подходят для этих целей и могут навредить организму.

Прежде всего они могут спровоцировать реакции, вплоть до анафилактического шока. Вторая причина заключается в антибиотикорезистентности, которая обусловлена формированием штаммов, устойчивых к антибиотикам.
антибиотики медицина ОРВИ
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