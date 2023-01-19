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Лукашенко ратифицировал договор Белоруссии и России в сфере косвенных налогов

Политика
Лукашенко ратифицировал договор Белоруссии и России в сфере косвенных налогов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, касающийся ратификации договора с Россией об общих принципах обложения по косвенным налогам. Таким образом глава государства завершил процедуру принятия Минском данного документа, передали РИА Новости.

Полный текст уже опубликован на национальном правовом интернет-портале страны. При этом нижняя палата парламента республики утвердила соответствующий законопроект 20 декабря 2022 года. На следующий день слушание состоялось в верхней палате, которая также вынесла положительное решение.

«Ратифицировать договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам, подписанный в Москве 3 октября 2022 года», — указано в законе.

Подписанный Александром Лукашенко документ поручает правительству страны предпринять шаги для приведения законодательства в вид, соответствующий требованиям договора между Москвой и Минском. Также чиновникам предстоит серьезная работа по части реализации положений соглашения.

Основными целями договора являются обеспечение целостности фискальной базы двух государств, а также отказ от налоговых барьеров в сфере взаимной торговли. Российский президент Владимир Путин завершил ратификацию договоренностей в конце прошлого года.
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