Евгений Стычкин признался в пристрастии к алкоголю

Стычкин в подробностях стал описывать, какой алкоголь можно употреблять и с какими закусками. Например, по его словам, стол к вину и водке сильно отличается. Так, к последнему хочется селедки, грибов, огурцов и жареной картошки, а к первому – все, что угодно.