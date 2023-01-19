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Евгений Стычкин признался в пристрастии к алкоголю

Шоу-бизнес
Евгений Стычкин признался в пристрастии к алкоголю

Актер Евгений Стычкин неожиданно признался в пристрастии к алкоголю. Он пошутил, что это помогает ему держать себя в форме.

Артист пришел на премьеру сериала «Фандорин. Азазель» и пообщался с журналистами. Репортеры отметили, что кинозвезда ничуть не изменился внешне и попросили раскрыть секрет. Стычкин неожиданно сделал признание, которое многих повергло в шок.

«Алкоголизм. Чем не диета? – пошутил актер в разговоре с «Московским комсомольцем». – Если много выпивать, то диета сама собой формируется».

Стычкин в подробностях стал описывать, какой алкоголь можно употреблять и с какими закусками. Например, по его словам, стол к вину и водке сильно отличается. Так, к последнему хочется селедки, грибов, огурцов и жареной картошки, а к первому – все, что угодно.
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