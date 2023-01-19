Цена препарата от ВИЧ «Ролнавир» упала до 2,8 тысячи рублей

Самая высокая стоимость зарегистрирована у оригинального препарата «Исентресс» от компании MSD. Упаковка из 60 таблеток по 400 мг обойдется в 17,2 тысячи рублей, а средняя закупочная цена за нее по итогам 2021 года составила 9,7 тысячи рублей, передает РБК.