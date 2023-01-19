Цена препарата от ВИЧ «Ролнавир» упала до 2,8 тысячи рублей

Упаковка дженерика ралтегравира стоила Московскому тендерному департаменту 2,8 тысячи рублей при максимальной стоимости в 17,2 тысячи рублей. Препарат применяется при терапии ВИЧ и входит в список жизненно необходимых.
Самая высокая стоимость зарегистрирована у оригинального препарата «Исентресс» от компании MSD. Упаковка из 60 таблеток по 400 мг обойдется в 17,2 тысячи рублей, а средняя закупочная цена за нее по итогам 2021 года составила 9,7 тысячи рублей, передает РБК.
Московский тендер на 4,9 тысячи упаковок достался дистрибьютору «Биопрепарат». Он сократил предельную объявленную цену контракта с 70,7 млн до 14,1 млн рублей. Закроет заявку «Ролнавир» от отечественного производителя «Промомед».
Согласно исследованию Минздрава, свыше 70 процентов россиян принимают антибиотики без назначения врача. Большинство из них не знают, что такие препараты являются рецептурными.