Дочери погибшей в ДТП с участием Собчак выплатили 300 тысяч рублей

Дочь погибшей в автомобильной аварии с участием журналистки Ксении Собчак признали потерпевшей. Девочке выплатили денежную компенсацию, рассказал бывший муж жертвы страшного дорожного происшествия.
Судебное разбирательство по смертельному ДТП в Краснодарском крае завершилось три месяца назад. Виновника аварии, в которой погибла фитнес-тренер из Новосибирска Екатерина Тарасова, отправили за решетку.
«Водитель получил два года колонии-поселения, но следует учитывать, что год он уже отсидел под домашним арестом, это время засчитывается», — рассказал бывший муж погибшей в разговоре с kp.ru.
Суд признал потерпевшей дочь Тарасовой. По словам экс-возлюбленного жертвы аварии, ребенку выплатили 300 тысяч рублей. Мужчина в негодовании: он отметил, что девочке мать уже не вернуть.
Собчак попала в аварию в октябре 2021 года. Автомобиль телезвезды влетел в иномарку на трассе в Краснодарском крае, в результате чего погиб человек.