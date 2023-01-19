Звезда фильма «Чернокнижник» Джулиан Сэндс пропал без вести в горах Калифорнии

Исполнитель роли злодея-колдуна в фильме ужасов «Чернокнижник» Джулиан Сэндс перестал выходить на связь во время турпохода в горах штата Калифорния. О пропаже 65-летнего британского актера сообщил телеканал KABC со ссылкой на местные власти.
Известно, что Сэндс пропал вместе с другим туристом в горах на юге Калифорнии. В данный момент ведется спасательная операция. Отмечается также, что актер покорял вершины в районе Маунт-Балди, а семья заявила о его исчезновении еще в минувшую пятницу.
Джулиан Сэндс также успел запомниться широкому зрителю по ролям в «Покидая Лас-Вегас», «Комнате с видом», сериалам «Готэм», «Декстер» и «Касл».