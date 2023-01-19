Звезда фильма «Чернокнижник» Джулиан Сэндс пропал без вести в горах Калифорнии

Известно, что Сэндс пропал вместе с другим туристом в горах на юге Калифорнии. В данный момент ведется спасательная операция. Отмечается также, что актер покорял вершины в районе Маунт-Балди, а семья заявила о его исчезновении еще в минувшую пятницу.