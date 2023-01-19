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Сирены воздушной тревоги сработали на юге Украины

Общество
Сирены воздушной тревоги сработали на юге Украины

Воздушная тревога утром 19 января объявлена на территории Николаевской и Одесской областей Украины. Информацию об этом распространил официальный ресурс по оповещению населения.

Сирены воздушной тревоги начали работать в 07:15 по московскому времени. Власти Николаевской и Одесской областей тоже выпустили предупреждения в своих Telegram-каналах.

Минувшей ночью сирена срабатывала в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Также поступала неофициальная информация о взрывах в областной столице.
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