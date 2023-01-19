Сальдо исключил возможность повреждения Каховской ГЭС во время украинских обстрелов

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Каховскую гидроэлектростанцию защитили от обстрелов со стороны украинских военных. Подробностями чиновник поделился в беседе с РИА Новости.
По его словам, в настоящий момент риск разрушения плотины с последующим затоплением низовьев Днепра отсутствует. Достичь этого удалось благодаря хорошей защите объекта, из-за которой обстрелы более не могут нанести ей урон.
При этом Владимир Сальдо рассказал, что сейчас на ГЭС дежурят сменные бригады. Несмотря на расположение станции прямо на линии боевого соприкосновения, специалисты продолжают следить за ее корректной работой.
«Хотя сейчас станция вырабатывает электроэнергию, в основном, только для своих нужд, она выполняет и другую важнейшую функцию — регулирует всю мелиоративную систему южной части Херсонщины и Крыма, входящую в пятерку крупнейших в мире таких систем», — пояснил врио губернатора.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси оценил вероятность чрезвычайных происшествий на украинских атомных электростанциях. По его словам, нештатная ситуация может возникнуть в любой момент.