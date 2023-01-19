WSJ узнала об убийстве украинского переговорщика из-за «шпионажа» в пользу России

Служба безопасности Украины (СБУ) застрелила финансиста и члена первой делегации страны на переговорах с Россией Дениса Киреева. Об этом передает американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник.
Вместе с этим начальник украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что за день до начала российской спецоперации Киреев проинформировал его о планах Москвы. По словам Буданова, если бы не он, то Киев с большой вероятностью был бы взят.
В статье говорится, что Киреева ликвидировали до старта второго раунда переговоров в Минске. Он отправился на вокзал Киева в сопровождении охраны и агентов военной разведки. Киреев предупредил спутников, что его могут арестовать, в связи с чем они не должны оказывать сопротивление.
Возле Софийского собора к ним подъехали микроавтобусы с сотрудника СБУ, которые приказали задержанным сдать оружие. Затем они увезли Киреева, а через час агенты военной разведки обнаружили его тело. По словам источника газеты, Киреев был застрелен из-за «шпионажа» в пользу Москвы, однако доказательств этому нет.
Первым о смерти переговорщика сообщил депутат Рады Александр Дубинский. Он отметил, что СБУ заподозрила Киреева в государственной измене, после чего его попытались задержать, но застрелили из-за оказанного им сопротивления.