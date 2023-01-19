Входившая в Херсон бригада ВСУ практически полностью ликвидирована в Соледаре

Бригада украинских вооруженных сил, входившая в ноябре прошлого года в Херсон, практически полностью ликвидирована в Соледаре. Такое заявление сделал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Речь идет о 61-й бригаде украинских войск. Сальдо напомнил, что в свое время она «с пафосом» вошла в пустой Херсон. Однако в Соледаре бригада была почти полностью уничтожена, передает РИА Новости.
«Воевать с русскими оказалось труднее, чем записывать псевдогероические видеоотчеты», — отметил Сальдо.
Ранее предприниматель Евгений Пригожин сообщил о полном освобождении Соледара от украинских подразделений. По его словам, на данном направлении работают только бойцы ЧВК «Вагнер».