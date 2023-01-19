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Полтора десятка бойцов ВС Армении погибли при пожаре в казарме

Происшествия
Полтора десятка бойцов ВС Армении погибли при пожаре в казарме

Минимум 15 военнослужащих армии Армении погибли и еще трое получили серьезные травмы в результате пожара в воинской казарме. Об этом сообщило минобороны республики на официальном сайте.

Предварительно, пламя вспыхнуло в казарме инженерно-снайперской роты. Врачи оценивают состояние трех бойцов как тяжелое, им оказывается медицинская помощь.

Обстоятельства возгорания в данный момент неизвестны. Прочих деталей и подробностей произошедшего не приводилось.

Ночью четверга пожар вспыхнул на территории храма на севере Москвы. В результате происшествия пострадал один человек. Огонь охватил площадь в 100 «квадратов», в тушении задействовали более полусотни спасателей.
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