Дочь певицы Славы впервые станет мамой

Дочь певицы Славы Александра Морозова вышла замуж в прошлом году. Сейчас 23-летняя девушка готовится к пополнению в семье.
Александра Морозова и ее 25-летний избранник Андрей Дедов расписались в подмосковном ЗАГСе, а само торжество отпраздновали в кругу близких. Пара планирует отметить свадьбу с друзьями позже. Сейчас у новобрачных другие заботы, пишет StarHit.
Как оказалось, Александра Морозова ждет ребенка. По словам близких девушки, малыш появится на свет уже этой весной. Пара уже готова к пополнению, так как еще до женитьбы была семьей.
«Да, были разные периоды, но оба повзрослели и помудрели. Сейчас Саша и Андрей живут в довольно небольшой квартире, делают там ремонт и планируют в ближайшее время улучшить условия», — отметил собеседник портала.
Морозова и Дедов пока не знают пол ребенка. Дочь артистки регулярно посещает московскую клинику и проходит обследование. Готовиться к новому статусу девушке помогает будущая бабушка — певица Слава.
Сама артистка недавно объявила о расставании с бизнесменом Анатолием Данилицким. Но отдых на Мальдивах певица Слава решила провести вместе с ним.