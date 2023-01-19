Посол Антонов: воинственная риторика США подталкивает Украину к ударам по России

Официальные лица США позволяют себе все более агрессивные высказывания в адрес России. Такое заявление сделал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Дипломат оценил слова руководителя пресс-службы внешнеполитического ведомства Неда Прайса. Он говорил о возможных ударах по Крыму.
По словам Антонова, подобные заявления оказывают серьезное влияния на Киев. Таким образом существенно повышается риск эскалации в зоне боевых действий.
«Констатируем, что риторика американских официальных лиц становится все более воинственной», — заявил Антонов.
При этом американские журналисты массово подхватывают заявления официальных лиц и начинают оправдывать атаки на Крым. Некоторые издания утверждают, что при потенциальном полномасштабном наступлении на полуостров будут задействованы РСЗО HIMARS и БМП Bradley.