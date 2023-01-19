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Авария на ТЭЦ-1 в Хабаровске оставила без электричества почти 150 объектов

Происшествия
Авария на ТЭЦ-1 в Хабаровске оставила без электричества почти 150 объектов

В Хабаровске произошла авария тепломагистрали на территории ТЭЦ-1, сообщил мэр города Сергей Кравчук. В результате ЧП 145 объектов остались без электричества в 20-градусный мороз.

Согласно заявлению градоначальника, почти полторы сотни объектов отключили в микрорайоне Пятая площадка. По словам Кравчука, он организовал оперштаб для помощи в ликвидации аварии и недопущения негативных последствий.

«Сейчас проводится сброс систем отопления в домах с верхним розливом. Это позволит нам не допустить промерзания труб», — написал мэр в Telegram-канале.

Штаб уже начал работать, а управляющие организации приведены в режим повышенного реагирования, заявил Кравчук. Ожидается, что аварию удастся устранить в 17:00 по местному времени (10:00 по Москве).
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