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Антонов: Россия уничтожит любое передаваемое Украине вооружение

Политика
Антонов: Россия уничтожит любое передаваемое Украине вооружение

Россия способна ликвидировать любое вооружение, которое Запад направит Украине. Такое заявление сделал посол в США Анатолий Антонов.

Дипломат прокомментировал слова руководителя пресс-службы госдепа Неда Прайса. Представитель американского внешнеполитического ведомства указал «на возможность» Киева «атаковать» Крым при помощи западного вооружения.

«Для всех должно стать очевидным: какое бы оружие американцами или натовцами ни поставлялось режиму (президента Украины Владимира) Зеленского, мы его уничтожим», — подчеркнул Антонов.

Посол Антонов добавил, что накачка Украины вооружением не поможет в разрешении конфликта, а лишь усугубит его. Западная военная помощь приведет к увеличению жертв среди мирных граждан.

Ранее газета Politico узнала о плане США добавить бронемашины Stryker в новый пакет помощи Украине. Дополнительно Вашингтон собирается направить артиллерию и боеприпасы.
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