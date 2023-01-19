Геймер наиграл 6 тыс. часов в Red Dead Redemption 2 и получил подарок от разработчика

Компания-разработчик компьютерных игр Rockstar вознаградила фаната, который провел в игре Red Dead Redemption 2 (RDR 2) 6 тысяч часов, эксклюзивным подарком. Об этом сообщил представитель организации в социальных сетях.
Недавно компания приняла решение закрыть платформу Google Stadia. Расстроенный игрок написал в службу поддержки с просьбой перенести его прогресс. Rockstar пошла геймеру навстречу.
Разработчик объявил о переносе данных всех персонажей, а активному пользователю отправил подарок. Позже фанат продемонстрировал содержимое отправленной коробки. Там оказались фирменные вещи RDD 2, среди которых набор стикеров, плакат, элементы одежды и прочее.