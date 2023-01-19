Геймер наиграл 6 тыс. часов в Red Dead Redemption 2 и получил подарок от разработчика

Разработчик объявил о переносе данных всех персонажей, а активному пользователю отправил подарок. Позже фанат продемонстрировал содержимое отправленной коробки. Там оказались фирменные вещи RDD 2, среди которых набор стикеров, плакат, элементы одежды и прочее.