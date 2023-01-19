Один человек пострадал при пожаре в храме на севере Москвы

Одному человеку понадобилась помощь медиков после пожара на Кронштадтском бульваре в Москве. Информацию предоставила пресс-служба регионального отделения МЧС.
Согласно данным, полученным из открытых источников, на месте пожара расположен храм Иоанна Кронштадтского. Представитель МЧС уточнил, что огонь успел распространиться на площади 100 квадратных метров.
Состояние пострадавшего не уточняется. Он был госпитализирован в одно из ближайших медучреждений.
Информация о пожаре поступила в 03:53. Приехавшие на место происшествия спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.