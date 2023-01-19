Bloomberg: ЕК попросит страны увеличить финансирование Евросоюза

Странам ЕС придется увеличить расходы на внесение средств в бюджет объединения из-за современных экономических вызовов. Об этом пишет информационное агентство Bloomberg, опираясь на недавнее заявление вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскис.
Список приоритетов финансирования продолжает повышаться из-за возникшего кризиса. Наибольшие траты эксперты связывают с необходимостью в поддержке отраслей промышленности, а также с методами реагирования на украинский конфликт.
Ранее в интервью Bloomberg Домбровскис утверждал, что большинство резервов были задействованы в первые годы после утверждения плана расходов. Напомним, бюджет ЕС в размере 1,8 трлн евро был согласован в 2020 году сроком на семь лет.