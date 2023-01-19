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Полиция задержала молодого человека с саблей на федеральной территории Сириус

Происшествия
Полиция задержала молодого человека с саблей на федеральной территории Сириус

Сотрудники правоохранительных органов задержали 28-летнего мужчину, разгуливавшего с саблей по федеральной территории Сириус в Краснодарском крае. Информация появилась в Telegram-канале городского округа.

Молодой человек, с головы до ног облаченный в белый плащ, привлек внимание полицейских во время вечернего патрулирования. На поясе у мужчины находился предмет, по форме напоминающий холодное оружие.

В социальных сетях распространилось видео, сделанное во время задержания. На кадрах видно, как двое сотрудников патрульно-постовой службы пытаются усадить гражданина в служебную машину. Мужчина, в свою очередь, оказывает активное сопротивление.

В итоге молодого человека доставили в отдел министерства внутренних дел по федеральной территории Сириус. Однако правоохранители так и не смогли получить внятных объяснений о цели пребывания гражданина в столь вызывающем виде. Также при нем не было обнаружено никаких документов, включая удостоверение личности.

Тем не менее позднее выяснилось, что сабля оказалась сувенирной продукцией. В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего.

Ранее стрельба произошла на улице Текстильщиков в Москве. Мошенник получил огнестрельное ранение в руку во время задержания в офисе Wildberries.
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