Полиция задержала молодого человека с саблей на федеральной территории Сириус

В итоге молодого человека доставили в отдел министерства внутренних дел по федеральной территории Сириус. Однако правоохранители так и не смогли получить внятных объяснений о цели пребывания гражданина в столь вызывающем виде. Также при нем не было обнаружено никаких документов, включая удостоверение личности.