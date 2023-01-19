Пленный боевик «Азова»: инструкторы НАТО обучали ВСУ задолго до обострения конфликта

Инструкторы НАТО принимали участие в военной подготовке ВСУ задолго до обострения конфликта в Донбассе. Об этом рассказал пленный боевик «Азова»✱ (запрещенная в России террористическая организация) Ринат Алиев.
Военнопленный сталкивался с инструкторами из Канады на срочной службе. Иностранцы обучали ВСУ оказывать первую помощь. Другие же учили стрельбе и тактике, пишет ТАСС.
По словам Алиева, новобранцев обучали на полигоне в селе Старичи Львовской области. Инструкторы Альянса находились в учебном центре постоянно. Украинских солдат тренировали работать с западным вооружением. Тогда боевик «Азова» впервые увидел комплексы Javelin.
Запад продолжает оказывать помощь киевскому режиму. По словам главы минобороны Украины Алексея Резника, ВСУ будут около десяти месяцев обучаться работе с американскими ЗРК Patriot.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация