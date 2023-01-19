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Рыболовецкий траулер «Святогор» потерял ход в Охотском море

Происшествия
Рыболовецкий траулер «Святогор» потерял ход в Охотском море

В Камчатском крае сейнер-траулер «Святогор» потерял ход после намотки орудия лова на гребной винт. Об этом сообщил глава регионального министерства по чрезвычайным ситуациям Сергей Лебедев на своей странице в соцсети.

По словам чиновника, из порта Северо-Курильска на помощь траулеру направили судно-спасатель «Справедливый». В данный момент корабль подходит к «Святогору».

«В Охотском море судно СТР "Святогор" намотало орудия лова на гребной винт», — сообщил Лебедев, отметив, что жизни людей на борту ничего не угрожает.

Тремя днями ранее в проливе Босфор сел на мель корабль, перевозивший зерно с Украины. В результате инцидента водное пространство для движения других судов было перекрыто.
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