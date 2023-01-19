Читатели американского Breitbart ополчились на Зеленскую за речь в Давосе

Выступление первой леди Украины Елены Зеленской на форуме в Давосе вызвало негативную реакцию у жителей США. Свое мнение по этому поводу выразили читатели газеты Breitbart.
В материале издания указано, что Зеленская обратилась к делегатам на украинском языке с призывом к решительным действиям. Позже украинские дипломаты раскрыли суть заявления, подчеркнув, что Киеву необходимо больше оружия, а также призвали к «изоляции» России.
«Она ездит по всему миру и умоляет, чтобы хоть кто-нибудь тоже повоевал в их конфликте. Езжай домой! Тебе не идет попрошайничать», — написал один из комментаторов.
«Украина запускает руки прямо в наши карманы, а наше правительство следит за тем, чтобы она достала оттуда каждый цент», — добавил другой.
Заседание Всемирного экономического форума проводится в Давосе 16-20 января. Главной темой мероприятия в этом году стало «Сотрудничество в условиях раздробленного мира».