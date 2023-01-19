Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

«Уральские пельмени» дали эксклюзивный концерт в Дубае

Шоу-бизнес
«Уральские пельмени» дали эксклюзивный концерт в Дубае

Команда юмористов «Уральские пельмени» начала гастрольный тур. Одной из площадок стала Дубайская опера.

Российские звезды продолжают покорять иностранную публику. Помимо музыкантов, в Дубай ездят юмористы. «Уральские пельмени» подготовили для зарубежных поклонников новое шоу, которое, по некоторым данным, не показывали в эфире ТВ.

Эксклюзивное выступление «пельменей» прошло в середине января. На сцену они вышли практически в полном составе: Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Илана, Ксения Корнева.

Билеты влетели поклонникам творчества юмористов в копеечку. Как стало известно, самый дешевый билет в пересчете на рубли обошелся в 12 тысяч. Места в vip-зоне были почти в два раза дороже.
уральские пельмени юмор дубай
Военкоры ФАН
Лучшие в аду