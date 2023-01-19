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Пожар в 100 «квадратов» вспыхнул на территории церкви на севере Москвы

Происшествия
Пожар в 100 «квадратов» вспыхнул на территории церкви на севере Москвы

Пламя охватило постройку на территории церкви на Кронштадтском бульваре в Москве. Пожар распространился на площади 100 квадратных метров, сообщили в местном главке МЧС.

По имеющейся информации, возгорание на территории церкви на севере Москвы удалось ликвидировать. Информации о погибших и пострадавших не сообщалось. В причинах и обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться уполномоченным органам.

Накануне на МКАД произошла смертельная автоавария с грузовиком. В результате столкновения с легковушкой погиб 33-летней водитель большегруза.
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