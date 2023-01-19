Спецслужбы ЛНР нашли тайник с самодельной бомбой мощностью в 20 кг тротила

В Луганской Народной Республики обнаружили схрон с самодельной взрывчаткой из шести мин калибром 120 миллиметров. Находку выявили сотрудники министерства государственной безопасности ЛНР, сообщил источник в рядах силовиков.
По словам собеседника РИА Новости, способ исполнения СВУ дает понять, что бомбу изготовили специалисты по минно-взрывному делу. Самодельную взрывчатку «слепили» с помощью шести 120-мм мин, общая масса которых достигла около 20 кг в тротиловом эквиваленте.
Бомба была установлена в неизвлекаемое положение и уничтожена спецслужбистами на месте. Сейчас сотрудники ведомства заняты установкой причастных к оборудованию тайника и подготовке диверсионно-террористических актов на территории республики.