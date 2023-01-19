Вертолет Ка-27 «Адмирала Горшкова» провел воздушную разведку в Атлантическом океане

Экипаж вертолета Ка-27 фрегата «Адмирал Горшков» выполнил полет над Атлантическим океаном. Подробности сообщили в Северном флоте.
Авиагруппа российского фрегата «Адмирал Горшков» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» отработала воздушную разведку с борта корабля. Полет выполнялся при сложных гидрометеоусловиях. Целью стало изучение обстановки по маршруту судна.
Отмечается, что экипаж вертолета осуществлял взлет и посадку во время движения «Адмирала Горшкова». Скорость ветра составляла порядка 15 метров в секунду, а волнение моря – до трех баллов.
Ранее экипажи самолетов Ил-38 Тихоокеанского флота провели учения в акватории Японского моря. Летчики искали и отслеживали подлодку условного противника.