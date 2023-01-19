РИА Новости: Россия использует модернизированные БМП на Сватовском направлении в ЛНР

Российские военнослужащие активно используют модернизированные боевые машины пехоты с установленным модулем «Бережок» на Сватовском направлении в Луганской Народной Республике. Об этом говорится в материале РИА Новости.
По информации агентства, данные системы сравнивают с БМПТ «Терминатор» из-за их вооружения и огневой мощи. Боевые машины с модулем «Бережок» позволяют выполнять цели спецоперации на Украине как днем, так и ночью. Как рассказал источник СМИ, экипаж успешно поразил цели.
«Цели поразили, из тридцатки (30-миллиметровая автоматическая пушка 2А42) работали, из АГСа постреляли немножко. Работаем во взаимодействии с танками, и отдельно, и с "Терминаторами"», — говорится в сообщении.
Ранее российские военнослужащие уничтожили украинский танк в рамках спецоперации. Кадры работы артиллеристов опубликовали военные корреспонденты.