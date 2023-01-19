РИА Новости: Россия использует модернизированные БМП на Сватовском направлении в ЛНР

По информации агентства, данные системы сравнивают с БМПТ «Терминатор» из-за их вооружения и огневой мощи. Боевые машины с модулем «Бережок» позволяют выполнять цели спецоперации на Украине как днем, так и ночью. Как рассказал источник СМИ, экипаж успешно поразил цели.

