Учительница математики в Польше подверглась травле со стороны украинских школьников. Их недовольство было вызвано участием педагога в акции против «украинизации» страны, передает Kresy.
Полячка Малгожата Число работает преподавателем в Региональном центре профессионального образования в Ниске. В октябре прошлого года она приняла участие в пикете, лозунг которого звучал «Нет украинизации Польши». Об этом узнали ее украинские ученики, которые написали жалобу, после чего директор учреждения направил дело в Дисциплинарную комиссию при Совете по образованию.
Жители города Тарнобжег устроили митинг в поддержку учительницы. Они заявили, что школьникам не понравились «политические взгляды и патриотизм» Число. Однако, напомнили участники пикета, педагог высказывала свое мнение за стенами школы.
«Школьникам из Украины не понравилась листовка, в особенности информация о Бандере и Шухевиче, названых преступниками, а также призывы запретить прославление убийц», — отметили протестующие.
Польский генерал ранее нашел способ пополнить мобилизационный резерв ВСУ. Он предложил отправлять на фронт обосновавшихся в Польше украинских беженцев.