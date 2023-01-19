Украинские школьники затравили польскую учительницу из-за Бандеры

Полячка Малгожата Число работает преподавателем в Региональном центре профессионального образования в Ниске. В октябре прошлого года она приняла участие в пикете, лозунг которого звучал «Нет украинизации Польши». Об этом узнали ее украинские ученики, которые написали жалобу, после чего директор учреждения направил дело в Дисциплинарную комиссию при Совете по образованию.