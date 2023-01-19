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Терапевт Рябков напомнил отличия гриппа от обычной усталости

Общество
Терапевт Рябков напомнил отличия гриппа от обычной усталости

Человек часто может не догадываться о наличии у него гриппа, спутав симптомы с обычной усталостью или головной болью. Об этом в беседе с URA.RU предупредил заведующий терапевтического отделения онлайн-сервиса Budu Андрей Рябков.

Температура тела при гриппе в легкой форме может оставаться в пределах нормы или подниматься не выше 38 градусов. А симптомы интоксикации могут не проявляться или быть очень слабыми, отметил врач.

Однако грипп имеет ряд особенностей, среди которых сухой кашель, боль в груди, тошнота, температура тела до 40 градусов, головная боль, сонливость и слабость. В некоторых случаях возможны спутанность сознания и судороги.

Россиян ранее предупредили о возможном росте случаев свиного гриппа типа B в ближайшее время. Он проявляет наибольшую активность в период простуд.
грипп здоровье медицина
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