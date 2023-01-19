Посол России Степанов озвучил причину вызова в МИД Канады

Вызов российского посла в Канаде Олега Степанова в МИД страны касался исключительно трагедии в Днепропетровске. Об этом он рассказал в беседе с журналистами.
Ранее министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что причиной вызова Степанова было осуждение высказывания ее российского коллеги Сергея Лаврова. Глава МИД РФ назвал целью политики западных стран против России «окончательное решение "русского вопроса"», сравнив это с планами лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера «окончательно решить "еврейский вопрос"».
По словам Степанова, он увидел заявление Жоли «постфактум». Однако дипломат сообщил, что его вызов в канадский МИД никак не был связан со словами Лаврова. В министерстве ему сделали «демарш» по вопросу разрушения жилого дома в Днепропетровске. При этом Степанов отверг попытки Канады обвинить Россию в данной трагедии.
«Немножко удивился, потому что это приглашение в МИД было для того, чтобы канадская сторона сделала мне демарш по поводу трагедии в Днепропетровске. Речь шла исключительно об этом», — заявил посол.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя высказался о произошедшем в Днепропетровске. По его словам, сбившая ракету установка украинской ПВО находилась в жилом квартале.