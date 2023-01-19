Посол России Степанов озвучил причину вызова в МИД Канады

По словам Степанова, он увидел заявление Жоли «постфактум». Однако дипломат сообщил, что его вызов в канадский МИД никак не был связан со словами Лаврова. В министерстве ему сделали «демарш» по вопросу разрушения жилого дома в Днепропетровске. При этом Степанов отверг попытки Канады обвинить Россию в данной трагедии.

