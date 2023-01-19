Артиллеристы ВСУ по ошибке уничтожили своих штурмовиков из американской M777

Журналисты отметили, что бойцы 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ лоб в лоб встретились с неизвестным соединением сослуживцев в ходе отступления 15 января. Между группами завязался бой, в результате которого из 120 солдат погибли по меньшей мере полсотни.