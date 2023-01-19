Артиллеристы ВСУ по ошибке уничтожили своих штурмовиков из американской M777

В окрестностях Соледара (ДНР) украинская артиллерия по ошибке ликвидировала бойцов ВСУ из гаубиц американского производства M777. Причиной огня по своим стало отсутствие систем зашифрованной связи, передает RT в своем Telegram-канале.
Журналисты отметили, что бойцы 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ лоб в лоб встретились с неизвестным соединением сослуживцев в ходе отступления 15 января. Между группами завязался бой, в результате которого из 120 солдат погибли по меньшей мере полсотни.
По имеющейся информации, перед штурмовиками стояла задача провести разведку позиций в районе Соледара. Вскоре россияне обнаружили бойцов ВСУ, в ходе столкновения последние потеряли порядка 20 человек личного состава убитыми и ранеными. После боя 128-я горно-штурмовая бригада начала отходить к ранее занятым позициям.
Город Соледар полностью освобожден бойцами ЧВК «Вагнер», сообщал бизнесмен Евгений Пригожин. Он подчеркивал, на этом направлении действуют исключительно «музыканты».